«Критикуйте, стебитесь»: кандидат в мэры Москвы дал обещание СМИ и блогерам Кандидат в мэры Москвы Даванков разрешит критиковать власти, если его выберут

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владислав Даванков

Все СМИ, блогеры и стендаперы смогут говорить о городских властях, что хотят и как хотят, пообещал в случае своего избрания кандидат в мэры Москвы от «Новых Людей» Владислав Даванков в своем Telegram-канале. Он отметил, что чиновников нужно критиковать.

Обещаю, что когда стану мэром, все СМИ, блогеры и стендаперы смогут говорить о городских властях, что хотят и как хотят. Критикуйте, стебитесь, задавайте неудобные вопросы. Главное — избавьте москвичей от сухих заметок, как же у нас все стабильно и хорошо. Все медиа делают важную работу. Помогают власти смотреть на себя со стороны и указывают на ошибки. Конечно, приятно читать про себя только хорошее. Но без критики чиновники будут вечно наступать на грабли и думать, что все идет верным путем, — заявил Даванков.

Ранее Даванков внес в Госдуму предложение предоставить москвичам право выбора частного дома вместо квартиры по программе реновации. Оно предполагает сохранение за владельцами московской прописки. Застройщика планируется обязать построить инфраструктуру на месте объектов индивидуального жилищного строительства, если заявление об этом напишет более двух третей собственников дома, включенного в программу реновации.

Также Даванков предложил разрешить водителям новых отечественных автомобилей пользоваться платными парковками бесплатно. Соответствующее обращение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В документе говорится, что меры предлагается ввести на три года.