Криминальный курьер унес деньги пенсионера вместе с сейфом В Москве курьер мошенников украл сбережения пенсионера вместе с сейфом

Фото: t.me/moscowproc

В Москве задержали курьера мошенников, который унес из квартиры пенсионера деньги вместе с сейфом, где они хранились, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В общей сложности аферисты похитили 4 млн рублей.

По информации правоохранителей, житель Москвы работал грузчиком и искал подработку. Через некоторое время он вышел на людей, которые пообещали легкие деньги за простую работу. Ему необходимо было забирать и развозить посылки по адресам. Москвича предупредили, что чаще всего это будут денежные средства, 5% из которых он сможет забирать себе. Первый заказ нужно было забрать у пожилого мужчины. По указке аферистов он демонтировал сейф со стены и уехал с ним на такси, после чего передал сообщнику.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, которое находится на контроле столичной прокуратуры. Также устанавливаются другие участники хищения.

Ранее мошенники ограбили директора по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александра Высоцкого. Злоумышленники написали топ-менеджеру от имени известного человека и под предлогом помощи попросили взаймы 110 тысяч рублей. Высоцкий не заподозрил подвоха и перевел требуемую сумму на указанный в послании номер. Позднее выяснилось, что знакомый, от имени которого мошенники общались с директором, ему не писал и денег не просил.