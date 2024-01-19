Крещенские купания прошли в «Алых парусах»: фото с церемонии в Москве Крещенские купания прошли в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания в яхт-порту «Алые паруса»

Православные верующие в Москве в ночь на 19 января окунулись в освященные купели. В столице церемония проходила на территории яхт-порта «Алые паруса».

Праздник, который также называют Богоявлением, является одним из 12 главных в христианстве. Согласно вероучению, при крещении Иоанном Предтечей Иисуса Христа в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя миру в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. По случаю праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в пятницу, 19 января, божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Из года в год сотни тысяч верующих следуют традиции окунаться в ледяную воду. Погода в столице, в отличие от многих других регионов страны, была достаточно комфортной — около −5 градусов. Вместе с тем власти столицы в ночь на 19 января продлили работу некоторых маршрутов наземного транспорта. Отмечалось, что это делается для удобства пассажиров, которые возвращаются домой после крещенский купаний.

Некоторые священнослужители напоминают, что традиция погружаться в студеную воду вовсе не является обязательной для истинно верующего. Более того, она не является процессом очищения от грехов и может навредить физическому здоровью. Особую осторожность следует проявлять родителям, которые хотят приобщить к купанию в проруби детей. Специалисты рекомендуют заранее предупредить ребенка о процедуре, а после — напоить теплым напитком.

Фото крещенских купаний — в галерее NEWS.ru.