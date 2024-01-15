«Крещенская оттепель», снегопады, заморозки: погода в Москве 15 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопады в Москве будут продолжаться всю неделю и достигнут своего пика вместе с приходом оттепели на Крещение, которое в 2024 году отмечается 19 января. Какая погода в Москве 15 января, что будет на неделе, возможны ли новые заморозки, какая погода будет в Санкт-Петербурге и регионах России?

Какая погода будет в Москве 15 января

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва оказалась на краю нового атлантического антициклона, который «будет поставлять» в регион снег и тепло: к исходу 15 января температура воздуха в столице превысит климатическую норму.

«Температура воздуха — –1...–3 градуса, по области — 0...–5 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 730 мм рт. ст., что ниже нормы. Во вторник небольшой снег и 0...–2 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По данным синоптиков Foreca, небольшой снег ожидается 15 января в Москве с 14 до 18 часов. После 21 часа ожидается пасмурная погода и ливневый снег, который будет продолжаться до утра.

Какая погода будет в Москве на неделе

Ранее синоптики пообещали жителям столицы вместо крещенских морозов «крещенские оттепели». Этот прогноз остается в силе, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В середине недели столицу ждет резкое похолодание: температура с –5 упадет до –14 градусов к утру 18 января, по данным Foreca. К вечеру четверга обстановка резко изменится: начнется мощный снегопад, а температура за несколько часов вырастет до –2 градусов. На Крещение утром температура достигнет +1 градуса, и примерно тогда же закончится снегопад.

Вильфанд отметил, что с 18 на 19 января в Москве выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. При этом прогнозируется усиление ветра до 20 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Петербурге и регионах

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объявил, что 15 января Северная столица встретит первый в наступившем году циклон, который получил имя EFTHALIA. В городе ожидается небольшое потепление — до –6 градусов в понедельник и –3 во вторник с обильными снегопадами.

Затем с отходом циклона на восток в середине недели снова наступят заморозки до –10... –15 градусов. А следом и петербуржцев ждут «крещенские оттепели»: новый циклон придет следом уже 19 января и принесет потепление, которое продержится до субботы.

«Вот такая изменчивая погода ждет нас на этой неделе», — констатировал Колесов.

Михаил Леус отмечает также теплый циклон, который в понедельник пришел на Кубань. 16 января в регионе ожидаются кратковременные дожди и до +13 градусов тепла. Циклоны из Атлантики будут оказывать влияние по всей Центральной и Южной России.

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