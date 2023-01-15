Москвичам пообещали «крещенскую оттепель» Синоптик Шувалов: вместо крещенских морозов в Москву придет оттепель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая неделя в столице начнется с легкого мороза до минус четырех градусов, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEО» Александр Шувалов. По его словам, вместо традиционных крещенских морозов в Москву придет оттепель.

Уже начиная со вторника и по крещение включительно в Москву придет крещенская оттепель. И столбик термометра встанет на отметке в четыре градуса тепла. Также ожидаются небольшие осадки и умеренный ветер, — заявил Шувалов.

Ранее о том, что морозов 19 января в Москве в этом году не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, оттепель в Москве прогнозируется с 15 января. Воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса днем в воскресенье, а уже во вторник, 17 января, температура может подняться до плюс 5 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.