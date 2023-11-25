Кравших телефоны в метро карманниц задержали в Москве Три девушки предстанут перед судом за кражи телефонов в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские карманницы предстанут перед судом за кражи мобильных телефонов в столичном метрополитене, сообщает прокуратура города. Трем девушкам предъявили обвинение по статье о кражах, совершенных организованной группой. Известно, что организатором банды является 37-летний мужчина.

Являясь исполнителями поручений организатора, обвиняемые, находясь в вестибюлях станций метро, подуличных переходах, предварительно распределяли преступные роли, согласно которым одна из злоумышленниц следила за окружающей обстановкой для предупреждения о возможном появлении правоохранителей, а другая вплотную приближалась к потерпевшим и похищала мобильные телефоны из одежды, сумок или другой ручной клади, находившейся у потерпевших, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшим пассажирам нанесен ущерб на общую сумму более 400 тысяч рублей. В настоящий момент следователи занимаются производством уголовного дела в отношении 37-летнего организатора преступной группировки.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал россиянам, что, находясь в метро в час пик, желательно не отвлекаться на смартфон, а следить за обстановкой вокруг и избегать давки. Поездка в условиях давки будет доставлять дискомфорт, есть риск испортить одежду, а также стать жертвой карманника.