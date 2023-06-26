Красную площадь в Москве закрыли для посещения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве Красную площадь закрыли для посещения, сообщает агентство «Москва». В Сети были опубликованы кадры с места, на которых видно, что территорию Красной площади оградили забором, а на башнях Кремлевской стены стоят сотрудники спецслужб. Причины перекрытия прохода местные власти не называли.

Как сообщили утром 26 июня в Национальном антитеррористическом комитете и УФСБ России, в Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции, который был введен 24 июня во время попытки мятежа в стране. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все связанные с режимом ограничения в регионе сняты.

До этого из-за введения режима контртеррористической операции Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Он уточнил, что работать в этот день будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы. Он также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. По словам градоначальника, в Москве возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на некоторых дорогах.