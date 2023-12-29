Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России. Исключением станет только ГУМ-каток, он будет работать в соответствии со своим расписанием, добавили в ведомстве.

С 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, — сказали в МВД.

Ранее опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) показал, что телеобращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян. При этом 16% опрошенных следить за выступлением точно не будут.

Кроме того, более половины респондентов (56%) считают важным то, что скажет глава государства в своем обращении. В прошлом году этот показатель составлял 59%.

22 декабря главную новогоднюю ель России установили на Соборной площади Кремля. Хвойное дерево привезли из подмосковного Щелково, ее высота составляет 25 метров. В этом году праздничное дерево украсили 1,5 тысячи игрушек. За право красоваться на Соборной площади Кремля в этом году боролись 30 деревьев.