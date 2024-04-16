Красную площадь закрыли для посетителей В Москве закрыли Красную площадь со стороны Воскресенских ворот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве для посетителей закрыли Красную площадь, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. По данным агентства, ограждение стоит со стороны Воскресенских ворот. Что стало причиной такого решения, не уточняется.

Красную площадь со стороны Воскресенских ворот закрыли для посетителей. Причины пока что неизвестны, — говорится в сообщении.

В последний раз полиция устанавливала ограждения на Красной площади после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибло свыше 140 человек. На входах дежурили полицейские из патрульно-постовой службы и сотрудники ОМОНа.

До этого президент России Владимир Путин выступил на Красной площади на концерте-митинге «10 лет в родной гавани», приуроченном к 10-летней годовщине присоединения Крыма к России. Он заявил, что полуостров — это не только стратегически важные территории, но и люди, хотя путь Донбасса на Родину оказался более трагичным.

После Владимира Путина на Красной площади выступили бывшие кандидаты в президенты РФ Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов, а артисты вместе спели гимн России. Зрители скандировали «Россия».