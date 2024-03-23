Красную площадь оцепили после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красную площадь в центре Москвы полностью оцепила полиция на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, информирует РИА Новости. На входах дежурят сотрудники ППС и ОМОН, уточнили журналисты.

Проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу закрыт, — сообщило издание.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России обнародовала данные, согласно которым в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли порядка 60 человек. По информации ведомства, число жертв может увеличиться.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В ФСБ на тот момент подтвердили, что в результате инцидента жертвами стали 40 человек, более 100 пострадали. Согласно имеющейся информации, стрельбу устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже.

Вооруженные люди начали нападение на посетителей «Крокус Сити Холла» вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Музыканты не были свидетелями стрельбы в «Крокус Сити Холле», заявил директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, всех, кто был за сценой, быстро эвакуировали.