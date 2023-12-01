Коты-диверсанты заперли хозяйку на балконе в Москве Спасатели освободили запертую на балконе котами москвичку

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Сотрудники экстренных служб спасли пенсионерку, запертую на балконе в мороз, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, жительницу Москвы закрыли ее коты, пострадавшая не смогла вернуться в квартиру сама и попросила помощи у прохожих.

Инцидент произошел в Северном Измайлово. 61-летняя женщина в халате вышла ненадолго на балкон, но не смогла попасть обратно в квартиру. Ее домашние питомцы каким-то образом закрыли дверь так, что пенсионерке не удалось ее открыть. Пока хозяйка мерзла, коты наблюдали за ней через окно.

Москвичке пришлось просить о помощи прохожих, которые и вызвали спасателей. Специалисты вскрыли дверь в квартиру и вызволили женщину с холодного балкона.

Ранее уфимские сотрудники МЧС спасли 82-летнего пенсионера, который повис на балконе многоэтажного дома. До приезда специалистов дедушке не давал упасть внук. Отмечается, что таким опасным для жизни способом пожилой мужчина хотел выйти из запертой квартиры. Пенсионеру не удалось открыть входную дверь, и он решил выйти на улицу через балкон третьего этажа. Мужчина, не рассчитав сил, повис за перегородкой, это заметил его внук и удержал родственника. В экстренные службы позвонила женщина, которая шла мимо места происшествия.