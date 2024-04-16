Кот провалился в колодец в Москве и не смог выбраться

В Москве бездомный кот провалился в колодец и не смог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел примерно в 14:22, в четверг, 16 апреля. Информации о спасении животного не поступало, сообщает телеканал «360».

Питомец застрял в колодце, который находится у четвертого корпуса дома №8 по Очаковскому шоссе. Источники телеканала утверждают, что животное не может выбраться самостоятельно, ему требуется помощь спасателей. Кот безнадзорный, его состояние неизвестно, однако он проявляет признаки жизни.

В марте жители села Мочище под Новосибирском нашли в заснеженном поле два мешка с живыми котами. Всего в них находилось восемь животных, которых передали в приют «В добрые руки». После этого питомцам начали искать новых хозяев.

Аналогичная история спасения произошла на юге Москвы. Из вентиляционной шахты дома достали котенка, которого позже в шутку назвали Шахтером. Он несколько дней громко мяукал, привлекая внимание жильцов. Животное отправили в ветеринарную клинику, где его осмотрели и взяли необходимые анализы. Ветврачи выяснили, что он здоров, за исключением неподтвержденного легкого респираторного заболевания.