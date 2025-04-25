Кортеж с Уиткоффом выехал с территории Кремля после переговоров с Путиным

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Автомобильный кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, выехал с территории Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости. Американский представитель провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Эта же колонна автомобилей была замечена подъезжающей к Кремлю в 13:50 по московскому времени, а уже к 14:20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин принимает Уиткоффа. Кроме того, на встрече присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий предположил, что переговоры президента РФ и спецпосланника главы Белого дома не приведут к заключению соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, это чисто технический диалог для поиска возможностей укрепления взаимного доверия. Эксперт подчеркнул, что у Трампа сейчас нет никаких возможностей оказать влияние на Киев и государства Евросоюза. Однако эта встреча не является исключительно протокольной, так как она носит большой символический характер. Дробницкий уверен, что так Москва продемонстрировала Вашингтону активное продвижение контактов между сторонами.