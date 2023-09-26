Кортеж с мигалками устроил ДТП в Москве и скрылся с места аварии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Кортеж с мигалками устроил ДТП в Москве и уехал с места аварии, пишет Telegram-канал Baza. Как отмечается, колонна проехала на красный сигнал светофора и столкнулась на перекрестке с внедорожником. Она состояла из трех машин, две из которых были полицейскими.

По данным канала, который публикует кадры с видеорегистратора, авария произошла в центре российской столицы.

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