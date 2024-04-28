Корги в костюмах из «Звездных войн» прошлись по подиуму на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Международный день «Звездных войн» на выставке «В далекой-далекой Галактике» на ВДНХ

В Москве на ВДНХ в рамках выставки «В далекой-далекой Галактике» прошел костюмированный показ с участием корги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Собаки были в атрибутике по мотивам франшизы «Звездные войны».

Пушистые участники соревновались за лучший костюм. Псы примерили образы принцессы Леи, Йоды и Оби-Ван Кеноби. Кроме того, «модели» сыграли корги-свадьбу и устроили забег.

Ранее стало известно, что в мариупольском зоопарке родилось шесть енотов. Отмечается, что все детеныши здоровы, едят смесь и находятся в основном в специальной кроватке. Малыши пищат и пытаются вылезти из своей лежанки, однако сотрудница учреждения строго следит, чтобы этого не произошло. Крохам нужно подрасти, прежде чем их выпустят в вольер.

До этого радостные прыжки рыжего яка Гаврюши в Московском зоопарке попали на видео. Животному в вольере заменили грунт, обновленная площадка пришлась ему по душе. На опубликованных кадрах Гаврюша счастливый скачет из одного конца вольера в другой, оставляя на песке следы от копыт. Он оказался рад возможности размяться после перерыва. Когда сотрудник зоопарка подзывает яка, он откликается и прибегает.