Корги захотел шашлыка и проглотил килограмм камней в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве собака породы корги проглотила около килограмма щебня, на который пролили шашлычный маринад, сообщает Telegram-канал Baza. Домашнего питомца прооперировали, его жизни теперь ничто не угрожает.

Инцидент произошел на даче у хозяев собаки. Те готовили шашлык и случайно пролили маринад на щебень. Корги пришел на запах и за несколько минут съел большое количество камней. Позднее врачи достали из желудка собаки 730 г щебенки. Сейчас питомца перевели на диету.

Ранее сообщалось, что в Твери собака попала в ветклинику с диагнозом «алкогольная кома». Как выяснилось, пес по кличке Ральф съел забродившие яблоки. Ветеринары оказали ему экстренную помощь и оставили в больнице под наблюдением врачей.

До этого прохожие в Москве заметили множество птиц, лежащих без движения на столичных тротуарах. Очевидцы поделились заснятыми на смартфон кадрами с улиц города. По словам орнитологов, состояние птиц было обусловлено тем, что пернатые наелись забродивших ягод, отчего «опьянели». Специалисты призвали не выкидывать таких птиц в мусорные контейнеры, а вместо этого рекомендовали перенести их в более безопасное место.