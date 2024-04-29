Коптер Кончаловского приняли за «вражеский дрон-разведчик» Mash: рыбак из Москвы перепутал дрон режиссера Кончаловского с БПЛА-разведчиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский рыбак позвонил в спецслужбы и сообщил о найденном «вражеском дроне-разведчике» в районе Зеленограда рядом с санаторием МВД в Одинцовском районе столицы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, мужчина обнаружил потерянный летательный аппарат съемочной группы режиссера Егора Кончаловского, работавшей над «Авиатором».

Канал уточнил, что речь идет о квадрокоптере DJI Inspire 2 стоимостью в 1,7 млн рублей. Съемочная группа потеряла его еще в конце февраля этого года. После звонка бдительного рыбака на вызов приехали специалисты, которые оцепили место и изъяли находку. Позднее выяснилось, что команда Кончаловского просила вернуть квадрокоптер за вознаграждение.

По информации канала, съемочная группа режиссера уже получила назад аппарат от полиции. При этом обещанного вознаграждения столичный рыбак не получил.

Ранее в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному округу сообщили о задержании в Санкт-Петербурге двух мужчин, запустивших квадрокоптер рядом с Автовской ТЭЦ. Персонал теплоэлектростанции подал сигнал тревоги. Сами задержанные утверждают, что снимали на видео охраняемый объект и прилегающую территорию.