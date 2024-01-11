Копьевидная лилия первый раз за 318 лет распустилась в Москве

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В Москве в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» первый раз за 318 лет распустилась гигантская копьевидная лилия, сообщает «Москва 24». В пресс-службе ботанического сада уточнили, что посетители смогут посмотреть на нее с 13 января.

Как уточняет издание, растение носит название Дориантес Пальмера. Эти лилии с 1955 года были внесены в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса. Куратор субтропической оранжереи Алексей Филин отметил, что в дикой природе данное растение встречается только в Восточной Австралии. В «Аптекарском огороде» лилии посеяли в 1950-м году.

В пресс-службе сада добавили, что листья растения могут достигать до четырех метров, а соцветия — до трех метров в длину. Данные лилии в дикой природе опыляются птицами.

Ученые ранее начали внедрять новую экзотическую культуру мискантус в сельское хозяйство России. Сейчас в стране создается сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего растения в целлюлозу. Опытный завод запущен в Московской области, определены площадки под мискантус в Новосибирской и Калининградской областях. С одного гектара плантаций мискантуса можно получить до четырех тонн целлюлозы.