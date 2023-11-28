Конфликт в московском метро закончился брызгами «перцовки» в лицо Мужчина в московском метро брызнул «перцовкой» в лицо другому пассажиру

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Мужчина в московском метро брызнул перцовым баллончиком в лицо другому пассажиру, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о побоях или иных насильственных действиях, причинивших физическую боль.

Инцидент произошел на станции метро «Улица Дмитриевского». Между мужчинами возник словесный конфликт еще в вагоне электропоезда, а после выхода на платформу 40-летний злоумышленник распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что напавший ранее уже был судим.

Действия фигуранта квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — сказано в сообщении.

Ранее два пассажира устроили драку в вагоне московского метро. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как конфликт двух пассажиров перерастает в потасовку. Очевидцы пытались их разнять.

До этого москвички напали на пассажира метро, который сделал им замечание за курение электронной сигареты в вагоне. Мужчина снимал происходящее на видео. Теперь он требует оштрафовать нападавших.