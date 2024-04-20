«Конечно, нужен»: Шуфутинский высказался о брачном договоре Михаил Шуфутинский заявил, что брачный договор нужен

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Миахил Шуфутинский и Миа Бойка

Известнейший шансонье России Михаил Шуфутинский на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» поделился, в чем, по его мнению, состоит секрет семейного счастья. Он также рассказал, почему надо заключать брачные договоры.

Конечно, нужен [брачный договор]. Все мы так или иначе совершаем ошибки. Надо очень хотеть, чтобы ты любил и тебя любили. Банальные слова, но объяснить это трудно. Это надо прожить, — отметил исполнитель.

Он также объяснил, почему следует заключать брачные договоры. Шуфутинский подчеркнул, что жизнь непредсказуема, но люди не должны обижать друг друга. По его словам, он никогда не говорил, что заключил брачный контракт со своей женой.

Мы — пара, мы должны друг другу верить. К тому же, четкие договоренности исполнять легче, — пояснил мэтр шансона.

Он рассказал, какой подарок сделала ему жена на недавний день рождения. Шуфутинский признался, что брился одноразовыми станками, но с юности испытывал ностальгию по отношению к разборным станкам, куда вставляется лезвие. И вдруг жена нашла в продаже такой же, и подарила ему вместе с помазком. По словам певца, это был «такой кайф!»

Ранее Михаил Шуфутинский объяснил, почему 10 лет не исполнял свой хит «3 сентября». По его мнению, композиция не соответствовала репертуару того времени: тогда популярностью пользовалась музыка, под которую можно было танцевать на дискотеках. Она была чересчур серьезной. Но 15 лет назад композиция «вдруг засвистела». Шуфутинский отметил, что с каждым годом песня не теряет своей популярности. Певец добавил, что большое количество мемов, посвященных песне, его не раздражает, потому что они делаются «по-доброму».