Коммунальщики в Москве напали на жителей, просивших документы о расходах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском районе Хорошево-Мневники активисты Александр и Ольга заявили, что на них напали сотрудники «Жилищника» после просьбы показать документы о расходах, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, жители каждый квартал приходят к коммунальщикам проверить, на что тратятся деньги, и чиновникам не нравится такая активность.

Как пишет канал, в последний раз, когда активисты пришли с инспекцией, охранники потребовали от них покинуть здание. По его данным, после долгих переговоров сотрудники «Жилищника» решили вытолкать Александра и Ольгу за дверь. В ходе перепалки охранник схватил женщину, снимавшую видео, после чего у нее осталась гематома в области и правого предплечья.

Активисты обратились с заявлением в полицию. Ольга приложила справку из травмпункта. По словам жителей, это уже не первое заявление правоохранителям, на которое они пока не получили ответа.

В июле СМИ писали, что жители Хамовников пожаловались на местный «Жилищник» из-за отказа вставлять новые стекла в квартиры , которые выбило при атаке БПЛА. Москвичи рассказали, что в ответ на просьбу об остеклении в «Жилищнике» ответили: «Не мы же беспилотник послали».