Коммунальщики сломали шлагбаум для проезда снегоуборочной техники в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Коммунальщики по просьбе жителей домов на Проспекте Мира взялись расчистить их двор от снега, но в итоге сломали шлагбаум, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудники службы хотели его поднять, чтобы пропустить снегоуборочный трактор. Однако к диспетчеру они обращаться не стали, а сделали это подручными средствами, после чего механизм перестал работать.

У нас постоянно скидывают снег с крыши, двор для двух больших домов, снег из двора не вывозят. За два месяца это был первый приезд техники, при котором они разломали шлагбаум, — заявил местный житель.

Теперь жильцам дома придется платить за ремонт. Сейчас собственники квартир пытаются выяснить, кто должен восстановить устройство, которое они устанавливали на собственные средства.

Ранее «жилищник» московского района Зюзино призвал жителей своими силами убирать снег. Соответствующее объявление появилось в подъезде одной из местных многоэтажек.

До этого уборщики в Новой Москве закидали двор снегом из-за того, что жители жаловались на их работу. Жители города Московский обратились с жалобами на сугробы во дворе своего дома. В результате на их обращение быстро отреагировали и все расчистили, но утром граждане обнаружили, что их подъезды забросали снегом. Жильцы считают, что таким образом дворники отомстили им за жалобы.