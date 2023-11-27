Коммунальщики после сильного снегопада высадили в землю деревья «Осторожно, Москва»: в столице рабочие посадили деревья в замерзшую землю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сквере на юго-западе столицы после сильнейшего снегопада коммунальщики решили высадить деревья, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Чтобы сделать в засыпанной снегом и замерзшей земле углубления, рабочие пустили в ход перфоратор. По словам очевидца, «благоустройство» территории происходило на Новочеремушкинской улице.

Рабочие заняты с утра самым важным, очевидно же, других проблем нет, — приводит канал мнение мужчины.

Всю ночь на понедельник, 27 ноября, столичный регион засыпало снегом. Обильные осадки сопровождались порывами ветра 17 м/с. Синоптики предупреждали о вероятности налипания мокрого снега на деревьях и проводах, не исключался ледяной дождь, был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

В Ленинском городском округе Московской области жители ЖК «Пригород Лесное» не смогли выехать из района на общественном транспорте из-за гололедицы, а также нечищеных дорог. Юрист, правозащитник Михаил Салкин рассказал, что на неубранный снег граждане могут официально пожаловаться в управляющую компанию и администрацию города. По его словам, жителям столицы необходимо звонить по телефону горячей линии Жилищной инспекции города Москвы. Если речь идет о государственной федеральной трассе, то можно сообщить о проблеме по дежурным номерам.