Коммунальщики оставили Каширу без тепла и воды Жители Каширского округа остались без тепла и воды из-за ошибок коммунальщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Каширского городского округа в Подмосковье остались без отопления и водоснабжения из-за ошибок коммунальщиков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В частности проблемы затронули поселок Новоселки и микрорайон Кашира-2.

Проблемы с водой в Кашире начались минувшей ночью. Жители заметили, что она пахнет хлором и сильно пенится. Оказалось, что в водопровод попал дезинфицирующий раствор. В администрации посоветовали местным сутки не пить воду и не использовать ее в быту.

Тем временем в микрорайоне Кашира-2 жители жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Причиной стала авария на теплосетях, остановившая работу котельной. Людям обещали дать тепло к сегодняшнему дню, но этого так и не случилось. Дело в том, что в районе произошла еще одна коммунальная авария, случившаяся из-за гидравлических испытаний. В итоге местные жители вынуждены спать в зимней одежде, о сроках восстановления водо- и теплоснабжения людям не сообщают.

Ранее в Едином диспетчерском центре (ЕДЦ ЖКХ) Москвы и по телефону горячей линии по вопросам отопления в столице сообщили, что заявки по поводу отсутствия отопления в квартирах москвичи смогут оставить с 8 октября. Там уточнили, что операторы пока не принимают жалобы на холодные батареи.