Коммунальщики Москвы рассказали, когда включат отопление В департаменте ЖКХ Москвы заявили, что в случае нужды могут начать топить раньше срока

Отопительный сезон в Москве начнется тогда, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне 8 градусов, с тенденцией к понижению, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Лилия Спасская. Она добавила, что топить могут начать и раньше, если возникнет потребность.

Отопление пока еще никому не давали. Подачу тепла начали только в социальные объекты школы, детсады, больницы. А так, отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне 8 градусов, с тенденцией к понижению. Правда руководство, если будет наблюдать такую потребность, может дать команду начать отопительный сезон и раньше установленных норм, — заявила Спасская.

4 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение недели жителям столицы не стоит надеяться на тепло, так как в регион придут северные течения, которые принесут холод, густые низкие облака и дожди. По ночам столбики термометров будут опускаться до +1–6, а днем подниматься до +7–12, что на 6–7 градусов ниже климатической нормы, отметил метеоролог. Он добавил, что из-за влажности температура будет ощущаться холоднее на 2–3 градуса.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето, скорее всего, наступит в Москве с 20 по 25 сентября. Специалист объяснил это тем, что столичный регион покинет пасмурный циклон и ему на смену придут юго-западные и западные потоки атмосферы.