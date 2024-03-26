Коммунальщики и кинологи осматривают люки в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Коммунальщики совместно с кинологами обследуют все люки в центре столицы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, они также осматривают инженерные коммуникации. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники приподнимают крышки, рядом стоит обученная овчарка.

На месте обследования также стоит полицейская техника. Канал со ссылкой на сотрудника уточнил, что люки проверяют по маршруту передвижения правительственного кортежа.

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. Как отмечается, вблизи корпуса обнаружен неопознанный предмет. Периметр оцепили силы Росгвардии.

В Запорожской области тем временем российские спецслужбы задержали мужчин, завербованных Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для совершения терактов. В прошлом году подозреваемые уже совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны РФ. Отмечается, что один из задержанных в марте прошлого года был завербован сотрудниками ГУР в городе Запорожье.