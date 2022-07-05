«Коммерсант»: «Билайн» откажется от 3G в Москве к сентябрю

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

«ВымпелКом» первым из крупных операторов фактически откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье к сентябрю и переведет используемые для 3G частоты в LTE, сохранив для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. Аналитики полагают, что этому примеру последуют все операторы, пишет «Коммерсант».

В «ВымпелКоме» считают, что эти изменения позволит увеличить емкость сети передачи данных на 50%, тем более что трафик 3G стабильно падает, а потребление LTE растет. До конца 2023 года «ВымпелКом» планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России.

Аналитик MForum Алексей Бойко пояснил, что после этого клиентам придется пользоваться смартфоном с поддержкой LTE и проверить сим-карту, чтобы она подключалась к 4G. Представители других операторов заявили, что проводят рефарминг диапазона по мере необходимости.

Эксперты отмечают, что операторы оставляют GSM-сети для того, чтобы абоненты имели доступ к голосовой связи в самых удаленных местах, а доступ в интернет обеспечивается уже по LTE-сетям. По их словам, перевод всех голосовых звонков в сети GSM может грозить их перегрузкой, однако высвобождение диапазона 2,1 ГГц в перспективе позволит операторам перевести его и в 5G, который остается вторым по популярности диапазоном в мире.

Ранее сообщалось, что операторы связи перестанут использовать для доступа к интернету устаревшие технологии. Они выполнили поручение Госкомиссии по радиочастотам и завершили перевод абонентов из диапазона частот 3,4–3,8 ГГц на другие системы связи. Отмечается, что для абонентов ничего не изменится, связь и интернет останется на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя.