Комендантский час ввели в общежитиях одного из вузов Москвы Комендантский час с 01:00 до 5:30 ввели в общежитиях МГИК

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Комендантский час ввели в общежитиях Московского государственного института культуры с 1 декабря, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Согласно документам, студенты не могут выйти из зданий с 01:00 до 05:30 без специального пропуска, который необходимо получить заранее.

Как отмечает канал, такую ограничительную меру ввели, чтобы «повысить безопасность проживания». Большинство студентов выступает против инициативы. Один из обучающихся рассказал каналу, что администрация не учла результаты опроса студентов по этой теме.

Проводился опрос в беседе среди студентов общежитий. Примерно 1000 человек проголосовало против. Но эти результаты, видимо, не были убедительными для администрации, — поделился молодой человек

Студент объяснил, что у проживающих может появиться веская причина выйти из общежития, например, лекарства в аптеке или продукты в магазине. Многие молодые люди работают и поздно возвращаются, поскольку МГИК находится за МКАДом, подчеркнул обучающийся. По данным канала, студенты «пытались, искали альтернативные варианты, но их голос не был услышан». Теперь они просят администрацию вуза пойти им навстречу и отменить нововведение.

С 1 октября несовершеннолетним жителям Омска запретили находиться на улице после 22:00. Комендантский час, как и ранее, будет действовать до 06:00. Нарушение этого правила может повлечь за собой наказание в виде административной ответственности для родителей.