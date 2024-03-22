Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Она подчеркнула, что глава ведомства в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия, передает РИА Новости.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», — рассказала Волк.

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле», ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. После стрельбы начался сильный пожар. Также в здании произошел взрыв. Кровля торгового комплекса частично обвалилась. В концертном зале до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек, передавали источники.

Очевидцы рассказали, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» устроили около 20 человек. При этом в торговом центре что-то рухнуло, были слышны крики людей. Telegram-канал «112» сообщил, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.