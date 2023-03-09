Человек упал на пути и остановил движение на Кольцевой линии метро в Москве Движение на Кольцевой линии столичного метро ограничено из-за человека на путях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Поезда на Кольцевой линии московского метро стали следовать с увеличенными интервалами из-за упавшего на пути человека, сообщает в Telegram столичный дептранс. В ведомстве рассказали, что движение пытаются привести в соответствие с графиком.

На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. <...> Движение поездов на Кольцевой линии вводится в график, — говорится в сообщениях дептранса Москвы.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», пассажир упал под поезд на станции метро «Киевская» Кольцевой линии.

Как рассказали позднее в дептрансе, мужчину толкнул под поезд другой пассажир, он остался жив. Злоумышленник был задержан полицией.

Неделю назад на одной из станций Кольцевой линии Московского метрополитена также произошло падение человека на пути. Из-за этого движение поездов в подземке было ограничено. В дептрансе подчеркнули, что составы временно перестали ходить по часовой стрелке.

Ранее тем же днем на станции «Октябрьское Поле» Московского метрополитена погиб человек. По имеющимся данным, мужчина попал под поезд. Еще один инцидент произошел утром на станции «Ботанический сад». Там пассажир тоже попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.