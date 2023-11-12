Когда в Москве ляжет снег и наступит метеорологическая зима Синоптик Тишковец: в Москве 17 ноября начнется метеорологическая зима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном регионе в ближайшие 24 часа начнется цикличный вихрь, а в пятницу, 17 ноября, наступит метеорологическая зима, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая будет погода, когда выпадет снег?

Когда в Москве пройдут аномальные дожди

В ближайшие сутки в Москве пройдут аномальные дожди. Согласно прогнозу синоптика, выпадет до 20 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы, или два ведра дождевой воды на квадратный метр.

«Днем этот барический минимум развернется к нам своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 метров в секунду, из-за чего возникнет „балтийский синдром“ — температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю», — отметил Тишковец.

Во вторник осадки ослабеют и перейдут в смешанную фазу. 14 ноября температура в Москве днем будет колебаться от нуля до пяти градусов, 15 ноября — не поднимется выше четырех градусов. В связи с заморозками на дорогах может появиться гололедица.

Когда в Москве наступит метеорологическая зима

Согласно прогнозу синоптика, в четверг вероятность осадков сократится до минимума. В ночь на 17 ноября ожидаются заморозки — температура составит от нуля до минус пяти градусов. Днем будет держаться на уровне двух градусов.

«Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима», — заявил Тишковец.

В выходные в Москве температура воздуха не поднимется выше 0 градусов. При этом будет солнечно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в Москве выпадет снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru отметил, что в Москве 16 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью в этот день в столичном регионе температура составит от −2 до +2 градусов, днем — от −1 до +4.

«На предстоящей неделе прогнозируется образование временного снежного покрова в Центральной России и в Поволжье. Климатически обычно снег в столичном регионе ложится на зиму в последних числах ноября», — объяснил Вильфанд.

Устойчивый снежный покров москвичи увидят уже 19 ноября, заявил URA.RU климатолог Николай Терешонок.

«Устойчивый снежный покров по климатическим нормам устанавливается обычно через неделю-две после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону похолодания. <...> Где-то до 10 ноября он должен был осуществиться. В Московском же регионе он тормозится. Средние даты установления снежного покрова приблизительно — 19, 20 до 24 ноября», — объяснил специалист.

Какая зима будет в России

Согласно прогнозу Николая Терешонка, предстоящая зима в России будет теплее, чем в прошлом году, и по ощущениям напомнит питерскую погоду.

«Зима будет разнообразной. Но относительно средних температур, которые были в прошлом, что подтверждается рядом наблюдений и динамикой, сезон будет теплее. Конечно, таких морозов, что были в 50–70-е годы XX века, уже не будет никогда», — уточнил климатолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его оценке, крепкие морозы стоит ждать в декабре и январе. В некоторых регионах температура может опуститься до минус 20 градусов.

«Зимы становятся мягче: то мокрые осадки, то морозы. Неприятные чередования. Такая, ближе к питерской погода ожидается. Высота снежного покрова в средней полосе будет больше. Динамика потепления над Москвой тропосферы (нижний слой атмосферы. — NEWS.ru) за 10 лет составляет уже полградуса. Представляете, как быстро теплеет тропосфера. Естественно, зимы будут теплее и теплее», — заключил Терешонок.

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