Когда потеплеет в Москве и Петербурге, какая погода будет в выходные В ГУ МЧС по Москве предупредили о сохранении аномальных морозов в столице

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей российской столицы о сохранении аномальных морозов с 6 по 8 января. Какая погода будет в СПб, когда потеплеет?

Погода в Москве и Подмосковье 6 и 7 января

В пресс-службе МЧС сообщили, что среднесуточная температура в период с 6 по 8 января будет ниже климатической нормы на 7–15 градусов.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в городе Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», — пояснили в ведомстве.

Также в МЧС предупреждают жителей российской столицы о том, что не стоит использовать в помещениях средства для обогрева, которые для этого не предусмотрены.

«При использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки в электрической сети, не оставляйте их без присмотра. Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами», — напомнили в МЧС в Москве.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что в российской столице потепление начнется только с 9 января.

«Начиная с рабочей недели (9 января) температурный фон будет в диапазоне минус 10–15 градусов», — рассказал синоптик.

По данным центра «Фобос», в Москве 6 января в течение суток ожидается переменная облачность. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ночью — до минус 16 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

7 января в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется малооблачная погода, небольшой снег и возможен туман. Ночью — от минус 13 до минус 15 градусов. Днем — от минус 17 до минус 19 градусов. Ветер северный, умеренный.

В Подмосковье 6 января будет малооблачная погода. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ночью — до минус 18 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

7 января на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, небольшой снег и возможен туман. Ночью — от минус 14 до минус 16 градусов. Днем — от минус 17 до минус 19 градусов. Ветер северный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге 6 и 7 января

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в Северной столице «морозы отступают неохотно», а город окажется в передней части приближающегося с запада циклона.

«В субботу местами небольшой снег и температура воздуха — от минус 18 до минус 20 градусов», — рассказал синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что потепления в городе в ближайшие дни ждать не стоит.

«Циклон с запада медленно приближается к нашим районам, но делает он это неуверенно и неохотно, уж очень холодная воздушная масса над Ленинградской областью, которая и не пускает его сюда. Дойдя центром до Пскова, циклон начнет заполняться и уходить на юго-восток. Так что большого потепления с ним не получается, температура воздуха повысится до минус 20 градусов», — отметил он.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 6 января утром ожидается небольшой снег и туман. Днем — от минус 16 до минус 18 градусов. Ветер слабый.

7 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от минус 24 до минус 26 градусов. Днем — от минус 16 до минус 18 градусов. Ветер слабый.

Синоптическая ситуация переломится в понедельник, 8 января: с запада в регион придет теплый атмосферный фронт и принесет с собой облака, снег и порывистый ветер. Ночью будет все еще морозно, от минус 18 до минус 20 градусов, но уже днем столбик термометра неумолимо потянется вверх и будет колебаться в пределах от минус 4 до минус 6 градусов.

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