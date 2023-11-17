Когда был создан герб Москвы и почему на нем изображен Георгий Победоносец Расскажем историю создания герба Москвы, а также узнаем, каким он был в советское время и почему всадник на изображении скачет на Восток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герб Москвы

У каждого города в России имеется собственный герб. Символика гербов разная и зачастую связана с разными легендами и притчами. Как правило, чем старше город, тем более причудлив его герб и более интересна история появления этого атрибута. Сегодня расскажем о гербе города Москвы.

История создания герба Москвы

Москва — один из многих городов в России, чья история насчитывает почти тысячелетие. Однако герб у города появился намного позже.

Впервые конник, пронзающий копьем дракона, был изображен на монетах, которые чеканились при князе Василии II Темном (1425–1462 годы правления). Надо отметить, что в то время всадник не ассоциировался с конкретным историческим персонажем, хотя легенда о том, как Святой Георгий из Каппадокии победил змея и обратил в христианство целый город, уже была известна. Человек, поражающий змея, отлитый на монетах, олицетворял собой обычного воина, который побеждает темные силы.

Однако сюжет полюбился русским князьям, и Иван III (1462–1505 годы правления) на своей великокняжеской печати приказал изобразить конника, пронзающего копьем змея. А при Иване IV (1533–1584 годы правления) сюжет с конным копьеносцем появляется по центру изображения двуглавого орла, официального герба государства, как символ борьбы с иноземными захватчиками.

В начале XVIII века при Петре I стала развиваться новая схема создания военных полков, которые квартировали в крупных населенных пунктах. Воинские подразделения получали название по имени города, где размещались, а также знамя и эмблему. В 1712 году Московский полк разместил на своем знамени двуглавого орла и конника, пронзающего копьем змея. Поскольку сюжет полностью копировал герб России, со временем на эмблеме был оставлен только конник с копьем. Тогда же, по мнению некоторых исследователей, всадник-змееборец стал отождествляться со Святым Георгием Победоносцем.

На государственном уровне герб Москвы законодательно был оформлен в 1781 году по решению Екатерины II. В документе указывалось, что герб «старый», то есть данное изображение использовалось в качестве эмблемы города ранее. В последней трети XIX века детали сюжета с конником на гербе были изменены: теперь в соответствии с канонами западной геральдики воин на изображении скакал влево, от зрителя. Копье получило навершие в виде креста, чтобы упрочить ассоциацию с христианством. На основном поле также появились императорская корона, Андреевская лента и скипетр.

Фото: Public domain/Wikimedia История создания герба Москвы

После революции «старорежимная» эмблема была упразднена, и в 1924 году появился новый герб Москвы работы архитектора Дмитрия Осипова, включающий следующие элементы:

Пятиконечная звезда в закругленном щите.

В звезду был вписан обелиск — в память об Октябрьской революции.

Серп и молот — символ Советского государства.

Зубья шестеренки и колосья, расположенные по окантовке щита.

Наковальня и челнок — символы ведущих промышленных сфер Московской губернии.

«Динама» — символ электрификации.

Значение элементов на современном гербе Москвы

В 1993 году Москве был возвращен оригинальный герб образца 1781 года. Из элементов, появившихся позднее, остался только крест, венчающий копье. Современный вид герб Москвы приобрел согласно закону, принятому Московской государственной думой в 1995 году.

Сегодня на гербе присутствую следующие элементы:

Все поле щита французского типа окрашено в темно-красный цвет, символизирующий кровь воинов, погибших в борьбе с врагами.

Святой Георгий Победоносец развернут вправо от зрителя согласно отечественной традиции.

Доспехи воина и коня выполнены из серебра, символизирующего светлые силы.

Плащ конника окрашен в небесно-голубой цвет.

Копье всадника окрашено в золотой цвет.

Змей, пронзенный копьем, окрашен в черный цвет, символ зла.

Фото: Public domain/Wikimedia Значение герба Москвы

Интересные факты о гербе Москвы

Оригинал герба столицы, а также различные его версии и эскизы выставлены в постоянной экспозиции Музея истории города Москвы.

Изображение Святого Георгия Победоносца на гербе не соответствует христианским канонам, согласно которым святые должны изображаться с нимбом над головой.

На современном гербе Российской Федерации также изображен всадник-змееборец, однако он не ассоциируется с Георгием Победоносцем и не отождествляется с гербом Москвы.

В западной традиции изображение живых существ на гербе должно быть расположено в движении в левую сторону: рыцарь держал щит с левой стороны, и развернутые вправо персонажи в таком случае выглядели бы бегущими от врагов. На гербе Москвы это правило после 1993 года не соблюдается.

Герб Московской области также изображает конника, побеждающего змея, однако всадник изображен в соответствии с западными традициями геральдики и развернут влево от зрителя.

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