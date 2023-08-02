«Клинический экземпляр»: академик Асмолов — об отце Алисы Тепляковой Академик РАО объяснил, каким образом отец Алисы Тепляковой мог нанести дочери травму

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Александр Асмолов

Зафкафедры психологии личности МГУ, академик Александр Асмолов заявил что отец Алисы Тепляковой, которая в 9 лет поступила на психологический факультет МГУ им. Ломоносова, «использовал свою дочь для зарабатывания денег». Об этом он сказал в комментарии NEWS.ru. При этом он жестко высказался по поводу личных качеств Теплякова.

Это подонок, бандит и клинический экземпляр. Если бы я мог, я бы его полоскал во всех лужах. Даже говорить о нем не хочу, — сказал он.

Александр Асмолов высказал мнение, что Евгений Тепляков использовал свою дочь в качестве коммерческого проекта. К тому же Алиса стала средством реализации неудовлетворенных амбиций своих родителей. Такое обращение, по мнению академика, может нанести девочке серьезную психологическую травму.

Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ им. Ломоносова на коммерческой основе. С 8 сентября 2021 года она не посетила ни одного очного занятия, при этом ее родители не предоставили никаких уважительных причин для отсутствия дочери. Как рассказалиее однокурсницы, Алиса пропускала лекции и не сдала некоторые работы. Она посещала только пары по математике, и то нечасто. Необходимые для зачета работы она не писала.

Родители Алисы настаивали на ее ускоренном обучении. Позже, во время зимней сессии, у отца девочки Евгения Теплякова и преподавателей факультета возник конфликт. Мужчина напал на охранников вуза, а преподавателям, которые принимали экзамен у Алисы, пришлось закрыться в аудитории.

Сейчас Алиса Теплякова перевелась в РУДН. Кроме того, она занимается репетиторством: готовит выпускников школ к ЕГЭ.