Клеивших листовки с призывами вступить в РДК отправили в колонию Военный суд приговорил к двум годам колонии призывавших вступить в РДК москвичей

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Второй Западный окружной военный суд отправил в колонию на сроки от двух лет Романа Шпорта и Алексея Исакова, клеивших в Москве листовки с QR-кодами, ведущими на сайт для вступления в «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Суд признал мужчин виновными в совершении действий в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций.

Суд переквалифицировал обвинение с части 2 на часть 1 статьи 205 УК РФ и назначил Шпорту два года три месяца лишения свободы, а Исакову два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сказала собеседница агентства.

Ранее Федеральная служба безопасности внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических организаций. 30 декабря 2023 года «Российская газета» опубликовала обновления в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных террористическими. В публикации указано, что решение по РДК вынес 2-й Западный окружной военный суд. Решение было принято 16 ноября, а вступило в силу 2 декабря.