Кладовщика ГУМа задержали по подозрению в распространении наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кладовщика торгового комплекса ГУМ в Москве задержали по подозрению в распространении наркотиков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По версии следствия, 39-летний мужчина делал закладки с запрещенными веществами в северных районах российской столицы.

После задержания мужчины кинологи прибыли к дому в Песчаном переулке, расположенном в районе Сокол Северного административного округа Москвы. С помощью собак они обнаружили 10 пакетиков с наркотическими веществами. В настоящее время следствие проводит проверку по данному делу, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков. Ими был задержан житель Нижнего Новгорода, которого подозревают в производстве запрещенных веществ. В ходе обысков у него обнаружили подпольную лабораторию, 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, а также 50 л наркотической смеси и оборудование для фасовки. В настоящее время сотрудники ФСБ выявляют других лиц, причастных к производству и распространению наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.