Катюша продолжает осваивать новый вольер и поражать гостей смелыми трюками

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале два новых видео, на которых панда Катюша исследует уличный вольер. Малышка уже не пугается криков ворон и взглядов гостей. Она не только активно изучает новые запахи и звуки, но и показывает смелые трюки.

А это совсем смелый шаг, Катюша прошла под бревном, спустилась на уровень ниже, — написала Акулова.

Катюше открыли уличный вольер лишь недавно. Первые два раза пандочка отказывалась покидать привычное неэкспозиционное помещение, а ее мама Диндин, напротив, осматривала новые владения с интересом.

Столько разных запахов и звуков. Все нужно изучить. И ворона уже не спугнула сегодня нашу смелую красавицу, — отметила Акулова.

Ранее гендиректор зоопарка опубликовала видео, на котором панда Катюша отвлекла маму Диндин от игры ради поцелуя. Какое-то время малышка расхаживала по вольеру, после чего направилась к занятой родительнице. Ловким движением она перевернулась на спину, подавшись к Диндин мордочкой. Мама Катюши не смогла проигнорировать этот жест и потерлась о носик дочки.