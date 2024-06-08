Катюша показала, как правильно кататься на качелях бессонной ночью Панда Катюша выбрала качели вместо сна и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша осваивает качели. Она уточнила, что кадры были сделаны ночью. По словам Акуловой, Катюша предпочитает развлекаться в это время суток, пока ее мама Дин Дин спит.

Хитрая Катюша днем наблюдает со своего трона, что происходит вокруг, а ночью идет развлекаться. P.s. Дин Дин спит всю ночь, — написала гендиректор зоопарка.

На опубликованном видео панда пытается залезть на качели разными способами. Когда ей это удается, она начинает играть с веревочным креплением. Свои ночные катания Катюша разбавляет кувырками.

Ранее появилось видео, на котором Катюша занялась утренней йогой вместе с веточкой бамбука. На записи животное подняло заднюю лапу вверх, показывая растяжку.

Также Акулова показала видео, как панда Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.