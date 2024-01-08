Катастрофа с отоплением в Подмосковье: что нового 8 января, где губернатор Воробьев: аварийную котельную в Климовске передадут муниципалитету

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Десятки тысяч жителей Подмосковья остаются без отопления с 2 января. Кому удалось вернуть отопление, что делает губернатор Воробьев, где еще в Подмосковье проблемы с теплом, кого накажут на коммунальную катастрофу?

Как возвращают отопление Подмосковью

ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что к отоплению в Подольске подключили 81 многоквартирный дом (информация на 7 утра 8 января). Работы ведутся силами МЧС и местных коммунальных служб, находятся на контроле правительства Московской области.

Согласно заявлению МЧС, тепла по-прежнему нет в 93 многоквартирных домах и 8 социальных объектах, в первую очередь в микрорайоне Климовск. В ведомстве назвали шесть пунктов временного размещения, где могут оставаться жители отключенных от тепла домов.

Чем занимается губернатор Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 8 января провел встречу с управдомами Климовска. Он рассказал, что частная котельная, на которой произошла авария в новогодние праздники, будет передана в ведение муниципалитета. Сейчас, по его словам, делается все, чтобы восстановить работу отопительного контура после «нарушений эксплуатации» и «непродуманных действий».

«У нас работают 200 человек, мы привлекли специалистов из разных муниципалитетов. Очень важно обеспечить циркуляцию и не допустить промерзания. И, конечно, идут огромные сварочные работы. Нам с большим трудом удалось запустить второй котел, что позволило поднять температуру и необходимый объем горячей воды», — рассказал Воробьев.

Ранее в своем Telegram-канале Воробьев рассказал, что собственники частной котельной в Климовске скрылись и не идут на контакт с руководством Московской области.

В ходе встречи с управдомами Воробьев рассказал, что жителям, оставшимся без отопления, пересчитают сумму за коммунальные услуги. Он признался, что пока не может сказать, заработают ли в первый рабочий день, 9 января, социальные объекты Климовска — школы и детские сады.

«Мы делаем все, чтобы запуститься. Мы работаем круглосуточно», — подчеркнул Воробьев, однако отметил, что в первую очередь будут запускать отопление в жилых домах.

Фото: vk.com/andreyvorobiev Андрей Воробьев (справа)

Где еще в Подмосковье проблемы с отоплением

7 января о проблемах с отоплением заявили жители Лыткарино (к юго-востоку от Москвы), которые из-за сильных морозов, отсутствия отопления и перебоев с электричеством вынуждены жечь костры у себя во дворах.

А 8 января на отсутствие отопления пожаловались жители Красногорска: тепла в домах на улице Парковой нет уже три дня.

«Три дня уже в домах ледник, в комнатах четыре градуса! Все батареи в подъездах повзрывались. Это старые двухэтажные дома 40-х годов постройки, теперь вслед за отоплением замерзла труба с питьевой водой, периодически отключается свет! Замерзли батареи в квартире, скоро взорвутся и они. Предайте огласке, пожалуйста, эту катастрофу, мы уже не знаем, куда обратиться, мы замерзаем!» — сообщили в группе «ДТП и ЧП Москва и МО».

«360» сообщает, что проблемы с отоплением продолжаются в Павловском Посаде и населенных пунктах Тарасово, Кузнецы, Носырево и Заозерье. В Минэнерго МО заявили, что отопление будет возвращено уже сегодня. Отключение электричества и отопления было связано не с авариями, а с работами на электросети.

«Лотошинье.рф» сообщает о коммунальной аварии на теплотрассе в городском округе Лотошино (дальний северо-запад Московской области): в поселке нет горячей воды, а отопление, если и работает, то ниже нормы. Сотрудники Лотошинского ЖКХ второй день не могут найти место прорыва, признал начальник ЖКХ Игорь Круль.

Кого накажут за масштабную коммунальную аварию

Масштабное отключение отопления в Подольске послужило причиной для возбуждения уголовного дела. Его «эпицентром» стала частная котельная, хозяев которой не удалось найти губернатору Воробьеву.

Кроме того, к разрешению коммунальных проблем пришлось подключиться столичной прокуратуре и Следственному комитету РФ. В результате, как сообщили в надзорном органе, удалось в короткий срок наладить «ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области». По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина пройдут проверки ненадлежащей подачи электричества и тепла в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

На текущий момент наказание грозит непосредственно руководству и управляющему персоналу частной котельной в Климовске. Дальнейшие проверки могут расширить круг лиц, ответственных за «отопительный коллапс».

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