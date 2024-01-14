Касперская назвала минусы прослушки в московских больницах Касперская: прослушка врачей в Москве чревата утечками разговоров с пациентами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прослушка разговоров врачей с пациентами в больницах Москвы может привести к утечкам аудиозаписей, заявила изданию «Ридус» президент группы InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. По ее мнению, это также станет демотивацией для врачей и может привести к ухудшению качества лечения.

У нас сейчас ситуация с утечкой медицинских данных нехорошая. <...> Количество этих утечек растет. И это сверхчувствительные данные. [Слитые аудиозаписи могут быть использованы мошенниками], например, для втюхивания людям различного рода дорогих псевдолекарств или БАДов, — заявила Касперская.

СМИ писали, что московские врачи начали увольняться из поликлиник из-за внедрения новой системы аудиомониторинга в кабинетах. По словам одного из сотрудников медучреждения, которые приводит Telegram-канал «Осторожно, новости», записывать общение с пациентами начали в конце декабря, при этом работников никто не предупредил.

Ранее в Сети появился приказ департамента здравоохранения Москвы с указанием слов, от которых врачам рекомендовали отказаться при приеме пациентов. В частности, медикам запретили использовать фразы «Здрасьте» и «Что у вас».