Каскадер Панин рассказал о своем задержании в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Каскадер Игорь Панин рассказал о деталях своего задержания в Москве. По словам постановщика трюков, он с семьей ехал с праздника, когда у его ребенка заболели глаза он был вынужден сделать остановку. Панин в интервью РЕН ТВ сообщил, что остановил машину у магазина, чтобы купить ребенку салфетки или мазь.

И в этот момент, утверждает каскадер, к его автомобилю подошел незнакомый мужчина.

Подходит какой-то мужчина спереди, говорит, что я стою там, где нельзя стоять. Он махал руками, угрожал. Я начал задом сдавать, он бьет по зеркалу боковому. Потом начинает звонить и резко отходит, — пояснил Панин.

Президент Федерации экстремальных видов спорта отметил, что отъехал в сторону и остановил машину напротив ресторана. Внезапно оттуда, рассказывает каскадер, выбежали «три лысых мордоворота», которые, по словам Панина, резко дернули дверь его машины и начали хватать постановщика трюков.

Панин добавил, что пытался уехать, но за ним в погоню устремилась черная машина, которая «подрезала» его автомобиль.

Ранее сообщалось, что известный каскадер Игорь Панин был задержан в Москве после конфликта с сотрудниками ППС. Его адвокат Андрей Алешкин сообщил, что каскадер стоял у «Азбуки вкуса», когда к нему подошли незнакомые люди и выкинули его из машины.