Картаполов ответил, нужно ли в Москве вводить военное положение Картаполов заявил, что вводить военное положение в Москве не нужно

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Вводить военное положение в Москве нет необходимости, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что в столице, Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже введенных ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».

Военного положения ждать не надо. Я пока речь веду в первую очередь о Московском регионе и России. В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение, — считает депутат.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.

Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров и ряд прочих мер.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.