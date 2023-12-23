Карта «Тройка» стала полностью российской Собянин: первую тысячу карт «Тройка» с российским чипом передали в метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Производство транспортных карт «Тройка» стало на 100% российским и не зависит от внешних факторов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Следующий этап — внедрение в «Тройку» российского чипа нового поколения. Объем памяти нового решения в три раза превышает текущий вариант и позволит расширить функционал карты.

Производство карты «Тройка» стало на 100% российским — теперь оно не зависит ни от каких внешних факторов. На заводе «Микрон Секьюрити Принтинг» в ОЭЗ «Технополис Москва» запустили первую производственную линию одного из ключевых процессов изготовления «Тройки» — корпусирование микросхем, — говорится в сообщении.

Первая тысяча обновленных карт уже готова и передана для тестирования в метро. Собянин отметил, что выпуск «Троек» с новым чипом начнется в следующем году.

Ранее Собянин рассказал о планах по продлению Московских центральных диаметров (МЦД). Сеть расширят до Твери, Калуги и Тулы, а также других крупнейших городов центральной части России. Кроме того, продолжается открытие новых станций метро и обновление подвижного состава.

Мэр Москвы также отмечал, что новым стандартом городских вокзалов Москвы стала быстрая пересадка на другие виды транспорта. Собянин подчеркнул, что по мере развития Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД они пришли на смену пригородным платформам.