Каршеринг протаранил четыре автомобиля на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель за рулем каршеринга устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в Москве. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». Происшествие случилось на Симферопольском шоссе на полосе в сторону столицы.

Повреждены как минимум пять автомобилей, включая виновника ЧП. Информации о раненых нет.

Симферопольское шоссе в сторону Москвы. Очередной каршеринг «исполнил» четыре машины, — произносит свидетель произошедшего на видео.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовой автомобиль. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не сообщаются. Движение по обеим сторонам Ленинградского шоссе было перекрыто, сейчас доступна вся проезжая часть.

До этого «Газель» протаранила шесть автомобилей около железнодорожной станции во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После массовой аварии мужчина сначала отказывался выходить из машины. Очевидцы сообщили, что из салона доносился сильный запах спиртного. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.