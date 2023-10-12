Карикатуры на известных релокантов развесили в переходе на Арбате в Москве

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алексей Панин

Плакаты с карикатурами на культурных и общественных деятелей, покинувших Россию после начала специальной военной операции, появились в подземном переходе на Арбате в Москве, обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва». Постеры оформлены под рекламу психиатрической клиники.

На плакатах в смирительных рубашках красуются: актеры Алексей Панин, Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), музыкальные исполнители Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Макс Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Шарлот, а также блогер Александр Шпак. На постерах содержатся призывы обратиться в психиатрическую клинику при «деградации личности», «русофобии» и «словесном поносе».

Плакаты разместили участники патриотической инициативы, сообщает «Осторожно, Москва». Свою акцию они посвятили Всемирному дню психического здоровья.

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал уголовно наказать 25-летнего певца Эдуарда Шарлота за выпады по отношению к религии и русской культуре. По его мнению, видео, на котором артист прибивает фото патриарха Кирилла к распятию, является вопиющим случаем, поэтому нужно принимать все меры в рамках законодательства.