Кардиолог назвал причины смерти 17-летней москвички от укола антибиотика Кардиолог Жито: у умершей от укола 17-летней москвички могла быть аллергия

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Существуют две причины, по которым 17-летняя москвичка могла умереть от укола антибиотика, сообщил NEWS.ru кардиолог Алексей Жито. В обоих случаях виновата индивидуальная анафилактическая реакция на цефтриаксон или лидокаин, уточнил специалист. Этот антибиотик сам по себе является очень аллергенным, при этом реакция может быть замедленной, поэтому такие препараты можно вводить только под контролем врача.

Если разбирать конкретно данный случай, то основных причин может быть две. Первая — это индивидуальная анафилактическая реакция, то есть форма аллергии на антибиотик пенициллинового ряда. Цефтриаксон является очень аллергенным, при этом может развиваться аллергическая реакция иногда немедленного типа, и человек умирает от отека Квинке — происходит отек гортани, человек перестает дышать и умирает, — объяснил Жито.

Лидокаин же часто добавляют в инъекции цефтриаксона, так как сам по себе препарат очень болезненный, добавил эксперт. Он также может вызвать отек Квинке. При сочетании нескольких факторов смерть и вовсе наступает мгновенно, заметил Жито.

Если совпадает несколько факторов: человек принимает аритмогенные препараты, например антигистаминные, при этом он имеет генетическую предрасположенность, как удлинение интервала Куте, а также иногда инъекция проходит непосредственно в кровоток. <...> При таком стечении факторов человек может умереть моментально, — добавил Жито.

Ранее сообщалось, что 17-летняя москвичка умерла от укола антибиотика, сделанного ее матерью. Девушка стала задыхаться, после чего женщина вызвала скорую помощь. Приехавшие медики констатировали клиническую смерть.