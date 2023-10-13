Кардиохирурги спасли москвича, чье сердце заполнил гной В Подмосковье провели операцию по протезированию части загноившегося сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном кардиостационаре клиники МОНИКИ в Москве прошла шестичасовая операция на сердце, у которого два клапана оказались заполнены гноем вследствие инфекционного заболевания, рассказал NEWS.ru заведующий отделением кардиохирургии Дмитрий Зыбин. Оба клапана 52-летнему пациенту заменили на протезы в виде «заплаток» живого происхождения.

Поступил 52-летний мужчина с ранее выявленным инфекционным эндокардитом аортального и митрального клапанов сердца. При такой патологии происходит воспаление внутренней оболочки сердца, которое захватывает сердечные клапаны. Опасность заключается в том, что заболевание приводит к развитию абсцесса — гнойных очагов, — объяснил врач.

Мужчину уже выписали, и ему не потребуется дополнительная реабилитация — он сможет вернуться к привычной жизни. Зыбин отметил, что в Московской области такое хирургическое вмешательство было проведено впервые.

Ранее в МОНИКИ провели двойную операцию на сердце и кишечнике 65-летней пациентки. Изначально женщина поступила на лечение из-за болей в сердце, опухоль толстой кишки обнаружили у нее случайно во время обследования. За время действия анестезии женщине восстановили кровоток в артериях, из-за которых она ощущала боль в сердце, и удалили злокачественное новообразование.