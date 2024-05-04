Капитан внезапно умер на прогулочной яхте в Москве В Москве капитан прогулочной яхты скончался на причале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве капитан прогулочной яхты скончался прямо на судне, пришвартованном к причалу, пишет MK.RU. Ему стало плохо в разгар рабочего дня. Медики не смогли спасти капитана.

Отмечается, что мужчина потерял сознание и перестал дышать. Капитан считался одним из самых опытных в частной судоходной компании. При этом в 2023 году его привлекли к административной ответственности за использование на яхте дополнительных удлинителей, поскольку это запрещено правилами противопожарной безопасности.

Ранее в возрасте 69 лет скончался советский актер заслуженный артист Узбекистана Машраб Кимсанов. Он перенес четыре инсульта, после которых у него возникли сложности с передвижением, уточнил Центр развития национальной кинематографии. Отмечается, что последние годы артист был прикован к постели. Известно, что он сыграл более чем в 50 проектах.

В конце апреля скончался актер сериала «Дронго» Юрий Омельченко. Артисту было 48 лет. Как сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный артист страны умер в реанимации в Баку, где оказался после второго инсульта.