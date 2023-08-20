Капитан теплохода наткнулся на труп в Москве-реке SHOT: капитан теплохода обнаружил труп в Москве-реке у парка «Зарядье»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан теплохода обнаружил труп в Москве-реке недалеко от парка «Зарядье», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, спасатели достали тело из реки, сейчас проходит его опознание.

По данным SHOT, труп был найден днем 20 августа в районе Москворецкой набережной. На месте обнаружения тела работает полиция.

Ранее в Москве-реке у одного из шлюзов на Карамышевской набережной было обнаружено тело 73-летнего пенсионера. Причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ.

Погибший был в одежде, рядом с ним лежала сумка с документами. Ранее пенсионер попал в больницу с сердечным приступом. Врачи выявили у него интоксикацию, из-за которой он не мог есть. В ночь на 25 июня пенсионер самовольно покинул лечебное заведение и ушел в сторону водоема.

До этого жители столицы увидели в Москве-реке проплывавший труп и вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП специалисты вытащили тело мужчины из воды в районе Большого Москворецкого моста. По информации очевидцев, труп был сильно заилен.