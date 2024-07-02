Капибары Московского зоопарка охладились в жару мороженым и попали на видео

Фото: АГН «Москва»

Из-за наступления жаркой погоды капибарам в Московском зоопарке приготовили полезное мороженое-лед с овощами, салатами и фруктами, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. По ее словам, такая еда не только делает жизнь животных разнообразнее, но и помогает им охладиться в жару.

В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лед с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару, — написала Акулова.

Ранее сообщалось, что недавно появившиеся на свет детеныши капибары чувствуют себя хорошо и уже начинают пробовать «взрослую» еду. Родились они менее двух недель назад. Родителями стали любимцы посетителей — Кузьма и Малая.

Пол детенышей пока не установлен, его определят спустя несколько недель. Капибарята питаются материнским молоком. До четырех месяцев оно будет их основной пищей, но малыши уже начали пробовать еду «с общего стола» — фрукты, овощи, специальные комбинированные корма и зелень.

Также семья капибар, которая собралась на лужайке в Московском зоопарке на завтрак, попала на виде. На видеоролике заметно, что трое взрослых капибар и двое их детенышей жуют овощи из металлической миски.